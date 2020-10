Belen a letto con il fidanzato: lui tenta di parlarle in spagnolo, lei lo corregge

Belen è comodamente sdraiata a letto, Il fidanzato le si rivolge e tenta di parlarle in spagnolo. Si lamenta con la showgirl perché ha sprecato del cibo. Le domanda se ne voglia ancora, ma non mastica perfettamente la lingua madre dell’argentina. La bella 36enne ride e lo prende in giro, poi lo corregge. Ironizza sulle sue espressioni.

Risolini, ammiccamenti e divertimento. La Rodriguez racconta tutto nelle sue IG Stories. E’ protagonista con l’hair stylist del siparietto che li vede coinvolti. Al risveglio il 25enne le parla usando il suo idioma, ma non è il massimo: sbaglia i verbi e non solo. Quello di Antonino Spinalbese è uno spagnolo molto ‘maccheronico’.

VIDEO

Belen diventa una maestrina puntigliosa e, pur apprezzando il tentativo, interviene. Ma non può proprio fare a meno di prendere prima un po’ in giro il suo ‘ragazzaccio’, quello capace di farle perdere la testa in pochissimo tempo.

Romantici e ormai inseparabili, la Rodriguez e il napoletano si mostrano intimi più che mai. La coppia pare avere molta affinità, anche se il parrucchiere dovrà raffinare il suo spagnolo. Intanto fa il macho in canottiera e con la sigaretta in mano, che non smette di fumare neppure chiuso in una camera con lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/10/2020.