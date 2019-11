Belen stoppa tutti i gossip sulla lite con Giulia De Lellis

Belen stoppa tutti i gossip relativi alla presunta lite con Giulia De Lellis. Da giorni non si parla d’altro: per molti la rivalità tra le due si sarebbe scatenata a causa di un possibile flirt dell’argentina con Andrea Damante, quando l’ex tronista era ancora fidanzato con la 23enne, nel 2018. La showgirl 35enne affida a un post nelle IG Stories il suo pensiero. “Notizie false e deliranti”, sottolinea.

Belen mette un punto. Vuole che non si parli più della lite con Giulia De Lellis, ora fidanzatissima con il suo ex, Andrea Iannone. Non c’è mai stata, così lascia intendere. Vuole chiarire una volta per tutte e lo fa sul suo profilo Instagram.

“Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade, mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto“, scrive la 35enne argentina. Non c’è in atto alcuna guerra tra lei e Giulia De Lellis. E la lite passata sarebbe solo pura invenzione di chi vuole sempre vedere il marcio in ogni cosa che la riguardi.

La Rodriguez, che ha ritrovato la felicità in amore grazie a Stefano De Martino, il marito da cui non aveva mai divorziato, non ci sta a farsi travolgere da rumors inopportuni. Spera che il chiacchiericcio finisca qui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/11/2019.