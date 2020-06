Belen con Mattia Ferrari anche sul set: è lui il nuovo uomo di casa, i due sono inseparabili

Belen torna sul set dopo il lungo lockdown e il successivo nuovo addio con Stefano De Martino. La showgirl si ‘ricongiunge’ con tutta la sua crew: al suo fianco per lo shooting ci sono il fidato hair stylist Lollo, la make up artist Cristina Isac, la sua assistente personale Antonia Achille. C’è soprattutto Mattia Ferrari, ormai la sua ombra. I due da giorni sono inseparabili.

Belen posa sensualissima per Jadea, brand di lingerie di cui da anni è la testimonial, davanti all’obiettivo di Joseph Cardo. Condivide il suo ritorno sul set nelle IG Stories, sembra serena e sorridente, ma l’argentina 35enne dopo la rottura con il marito ha bisogno di affetto e se lo lascia dare da Ferrari, che tra una pausa e l’altra le accarezza amorevolmente la gamba, come forse neppure il suo Stefano ha mai fatto: pare essere diventato lui l’uomo di casa.

Nonostante Mattia e Belen siano solo amici, l’intimità che avvolge il loro rapporto è pazzesca: la Rodriguez ha trovato in lui quella persona speciale in grado di darle conforto in un momento complicato della sua vita. Credeva fortemente nel ritorno di fiamma con il ballerino e conduttore, invece tutto pare andato rotoli: la ‘reunion’ si è rivelata ‘indigesta’.

Mattia Ferrari e Belen non si separano mai, né a casa né sul lavoro: l’amico sta anche con Santiago, gioca e scherza con lui.

La bella si è letteralmente buttata in questo rapporto, come se fosse un’ancora di salvezza per non affondare, nonostante tra i due non ci possa essere nulla oltre a un sentimento di grande affetto. La showgirl pochi giorni fa via web ha chiarito: “Mattia è gay”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/6/2020.