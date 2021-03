Belen mostra la figlia Luna Marì a Santiago: guarda

Belen mostra la figlia Luna Marì a Santiago. La showgirl va a fare l’ecografia insieme al suo primogenito di 7 anni, avuto dall’ex marito Stefano De Martino, e il fidanzato Antonino Spinalbese. E’ felicissima, al sesto mese di gravidanza non vede l’ora di conoscere la sua bambina, che spera tanto assomigli a lei, al punto che mette già a confronto la foto dell’ecografia, in cui si vede perfettamente il profilo della bebè, con la sua da piccola.

La Rodriguez, stesa sul lettino, ha accanto seduto Santi, vicino c’è pure Antonino, che però rimane in piedi. “Questa è la testa di tua sorella, dopo te la faccio vedere di faccia”, dice la dottoressa al bimbo. “Questo è tutto il cervello”, sottolinea ancora il medico.

Santiago osserva stupito. “Guarda le manine!”, gli dice Belen. E ancora: “Questo è il profilo”. “E’ uno scheletro…”, ribatte lui. “No amore, c’è il liquido”, gli fa notare la 36enne.

“Perfetto, le misure vanno bene per il momento. Questo è il cuoricino, ora ve lo faccio sentire”, spiega ancora la ginecologa. Poco dopo tutti ascoltano il battito di Luna Marì.

Belen non sta nella pelle: vive attimi di grande felicità. “Tu sei meraviglioso”, scrive al suo Antonino, l’uomo con cui ora spera sia per sempre. Il 26enne è davvero premuroso con l’argentina. E’ bravo anche con Santiago: è entrato nella vita di tutti senza sgomitare e il ‘clan’ lo ha accolto a braccia aperte. In famiglia ognuno dei Rodriguez aspetta con ansia la nascita di Luna Marì.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/3/2021.