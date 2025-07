La showgirl 40enne chiede consiglio ai follower nel suo nuovo profilo su TikTok

Si prende qualche giorno di relax con i due figli Santiago e Luna Marì, 12 e quasi 4 anni, al mare

Belen Rodriguez in spiaggia chiede consiglio ai follower. Lo fa nel suo nuovo profilo, quello su TikTok dove è da poco arrivata. Vuole proteggere l’epidermide al meglio e fare lo stesso con quella dei suoi due figli, con cui è partita per qualche giorno di vacanza al mare. La showgirl 40enne nel farlo rivela il motivo per cui è tornata ad abbronzarsi dopo così tanto tempo. “Per la depressione non ho preso il sole per tre anni”, confessa.

''Per la depressione non ho preso il sole per tre anni'': Belen rivela il motivo per cui è tornata ad abbronzarsi dopo così tanto tempo

L’argentina trascorre giorni bellissimi con Santiago, 12 anni, avuto da Stefano De Martino, e Luna Marì, che il 12 luglio compirà 4 anni, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Mentre è stesa sul lettino, in primissimo piano davanti all’obiettivo dello smartphone, registra una breve clip per i fan.

“Ho un dubbio, perché ci sono delle persone che dicono una cosa e altre che ne dicono un’altra. E io sono molto preoccupata per la salute della mia pelle. Secondo voi la protezione, io ormai sto mettendo la 100, va messa 30 minuti prima dell’esposizione al sole o spruzzo la protezione e siamo tutti liberi di esporci al sole? Lo chiedo soprattutto per mia figlia: mi potete aiutare?”, dice Belen. E aggiunge: “Non vorremmo finire ustionate al primo sole... Il primo sole non di questa estate, è il primo sole che prendo da tre anni”.

Una ragazza le domanda per quale ragione non abbia preso il sole così a lungo. La Rodriguez svela: “Per la depressione”. Proprio a Chi a metà giugno aveva parlato del suo male. “La depressione è una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino: anch’io ho pensato di agire in un determinato modo, di rimanere in luoghi che non mi appartenevano più. Sono una che si prende sempre le proprie colpe, anche più di quelle che ha. Mi sono capitate cose che capitano a tutti, sono dispiaceri che possono tramutarsi in disagi fisici”, aveva spiegato,

“Non è che la fine del mio matrimonio sia il punto focale. Non ho avuto una vita facile, sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo, ho raggiunto i miei obiettivi faticando e rinunciando a qualcosa. Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi. Non ho mai avuto gente che mi aiutasse, non sono mai stata la ‘fidanzata di’, sono cose che alla fine pesano sulla vita personale”, aveva aggiunto Belen.

“Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima. Adesso posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa. Ho detto: ‘Belen, siamo ai 40, un po’ meno’. Sono molto delicata, sulle scelte sono cambiata”. E concluso: “Non auguro a nessuno quello che ho passato”.