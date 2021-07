Nasce la figlia di Belen: la reazione degli ex Stefano De Martino e Fabrizio Corona

Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta, il 12 luglio è nata la piccola Luna Marì, avuta dal compagno più giovane di 9 anni Antonino Spinalbese. Il web si è scatenato e le foto della piccola hanno ricevuto tantissimi like, oltre un milione. Come hanno reagito però i due ex storici dell'argentina?

Stefano De Martino, ex marito e padre del figlio primogenito Santiago, 8 anni, si è limitato ad un semplice like su Instagram. Molto più espansivo Fabrizio Corona che ha dedicato una stories all'argentina. L'ex re dei paparazzi ha scritto: “Auguri gorda, benvenuta Luna''. Tra i due il rapporto è sempre rimasto buono, niente da dichiarare invece sul fronte Andrea Iannone. Il pilota non ha fatto gesti pubblici al momento. L'argentina 36enne non ha mai nascosto il desiderio di avere un altro figlio, sin dai tempi della reunion con Stefano De Martino.

Il fallimento del matrimonio con il conduttore non ha spezzato i suoi sogni e l'incontro con Antonino è stato un segno del destino come ha ribadito più volte la showgirl.

Scritto da: La Redazione il 13/7/2021.