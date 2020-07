Belen e Nina Moric fanno pace: baci e carezze a Capri

Belen e Nina Moric fanno pace. A Capri le due cantano insieme sul palco del famoso Anema e Core, locale storico dell’isola. Baci e carezze, la croata e l’argentina, entrambe ex di Fabrizio Corona, dopo anni di rivalità e frecciatine, si divertono incredibilmente complici. Gli scontri passati sono dimenticati: c’è feeling.

L’incontro è storico per gli appassionati di gossip. Era il 2015 quando Nina Moric, ospite di La Zanzara su Radio24, pronunciò parole pesanti contro la showgirl 35enne. L’accusò di girare nuda in casa davanti al figlio Carlos quando era fidanzata con Corona. "Mio figlio ha avuto gli incubi da quando aveva 5 anni, lei mi minacciava di morte", disse.

Non si limitò a questo. Diede alla Rodriguez un appellativo poco carino: quello di “viado”. Belen decise di procedere con la querela nei confronti della 43enne. Il tribunale le diede ragione. Nina fu condannata a risarcirla con 2mila euro per l’accusa di diffamazione e le venne anche comminata una multa di 600 euro. In aula la sudamericana rigettò tutte le accuse affermando di aver sempre avuto un ottimo rapporto con Carlos.

A due anni da quella condanna tutti i rancori sono finiti nell’armadio dei ricordi. Nina Moric e Belen fanno pace. La mora è sull’isola dell’amore con il suo nuovo fidanzato, la Rodriguez sta trascorrendo qualche giorno tra Napoli e Capri. Pare stia frequentando l’imprenditore Gian Maria Antinolfi, per alcuni la sua nuova fiamma dopo il secondo addio con Stefano De Martino.

Il sabato sera Nina e Belenita si incontrano all’Anema e Core ed ecco che sul palco va in scena il duetto inaspettato. Intonano persino la sempre verde “Ti amo” di Umberto Tozzi e sono tutte sorrisi e intimità.

il 6/7/2020.