Belen posa per l’ennesimo shooting con indosso abiti da sposa. E’ sensuale e ammiccate con il vestito bianco in tulle scollatissimo prima e con la tuta in pizzo candido e il velo tenuto sulla testa poi. La 34enne si diverte, ma stavolta c’è di più: forse fa già le prove per le nozze bis con Stefano De Martino di cui tutti parlano…

E’ tutto pronto per le nozze bis con Stefano? Belen non parla e anche il ballerino fa lo stesso, eppure c’è chi giura che la separazione sia già stata annullata in tribunale, il divorzio non è mai stato firmato. I due sono tornati insieme. Solo gli impegni di lavoro li separano al momento.

La Rodriguez è impegnata con gli shooting, stavolta per gli abiti da sposa, il ballerino con le serate da Dj e la radio con The Voice. Poi ci sono i progetti futuri. Si dice che in coppia potrebbero addirittura condurre il prossimo Dopo Festival di Sanremo 2020. Intanto il 29enne la prossima stagione potrebbe essere al timone su Rai Due di un programma quotidiano, in onda prima di Vieni da me di Caterina Balivo, in cui si parlerà di sentimenti. La tv li vuole entrambi. Ma l’amore è al primo posto.

Belen fa le prove delle nozze bis, uno rinnovo delle promesse di matrimonio, che i due starebbero organizzando a Ibiza, isola che adorano.

VIDEO

Lo shooting con gli abiti da sposa fa da preludio a una favola a lieti fine, una commedia romantica che ora è avviata verso l’happy end, con tanto di cicogna che potrebbe posarsi sopra la casa della coppia prima di quanto si pensi.