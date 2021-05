Belen mostra la nuova cameretta del figlio Santiago: le immagini

Belen mostra ai fan la nuova cameretta del figlio Santiago. Prima di partorire la showgirl 36enne ha voluto cambiare l’arredamento della stanza del primogenito nel suo appartamento a Milano. Ai fan svela il risultato finale, orgogliosa del lavoro di ristrutturazione che è stato fatto.

Incinta di 8 mesi e mezzo la Rodriguez attende con ansia l’arrivo di Luna Marì, ma non dimentica il suo maschietto adorato. Per Santi c’è la nuova stanza. Poco prima dell’ingresso ha regalato al bambino anche un mini bagno tutto per lui a tema Mickey Mouse con le pareti a righe.

La cameretta di Santiago è spaziosa. Appena si entra è stato posizionato un grande specchio, andando avanti c’è un letto a castello, di quelli con soppalco superiore, sulla destra, e un’enorme scrivania con sopra una lampada gialla, sulla sinistra.

Belen fa vedere anche il ‘piano superiore’, quello con il letto in alto, a cui si accede con una scala fatta da una cassettiera a forma di cubi. E’ piena di giochi e peluche. La stanza ha una luminosissima porta finestra che porta sul terrazzo. E’ tutto in ordine, la stanza è pronta ad accogliere il suo piccolino.

La sudamericana si è affidata a Progetti Arredamenti, uno studio di interior design che cita rigorosamente sul social. Tende, pareti, dettagli del letto e dell'armadio sono verde scuro. La parete del piano inferiore del letto a castello è decorata con alcune scritte, anche in inglese e spagnolo, la lingua madre della showgirl.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/5/2021.