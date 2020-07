Belen, ecco il nuovo fidanzato! Non si nasconde più, baci passionali con Gianmaria Antinolfi: guarda

Belen si è messa già alle spalle il legame spezzato con Stefano De Martino. Il nuovo fidanzato è Gianmaria Antinolfi, imprenditore 35enne napoletano. Il settimanale Chi fa lo scoop e sorprende la coppia in intimità, travolta dalla passione, mentre si scambia baci passionali. Da giorni si vociferava della liaison della showgirl, sua coetanea. L’argentina a Napoli ha festeggiato pure il compleanno di lui, divertendosi un mondo alla festa organizzata.

“Baci infuocati tra Belen Rodriguez e il manager della moda Gianmaria Antinolfi a Capri. La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi, e poi si è concessa una notte di canti e balli all''Anema e core'. Fino al gran finale, i baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto per celebrare l'inizio della loro storia”, racconta il lungo post del giornale sul suo account social.

Belen e Antinolfi sono ‘in love’. Pare che tutto sia iniziato poche settimane fa. Due cene a Milano hanno visto protagonisti i due. Belen è andata accompagnata dal suo inseparabile amico Mattia Ferrari. L’art director e nome emergente della moda avrebbe fatto da Cupido e la relazione è così decollata.

All’inizio Belen ha accettato di vedere l’imprenditore per pianificare qualche progetto lavorativo con lui, impegnato fortemente con il mondo del fashion. Da cosa nasce cosa. I due hanno iniziato a sentirsi al telefono, a mandarsi messaggi. La love story è partita: Antinolfi sarebbe addirittura andato a trovarla mentre era sul lago di Como dove lei alloggiava per qualche giorno con la sua famiglia.

Belen è subito parsa coinvolta: ha accettato l’invito di Gianmaria alla sua festa di compleanno e il weekend a Capri. “Tutto è iniziato giovedì sera a Napoli, con una cena al ristorante l’Altro Coco Loco e il ritorno in hotel, l’Excelsior. Il venerdì sera la festa di compleanno di Gianmaria al circolo privato Rari Nantes, dove la coppia si è presentata agli amici del festeggiato. Ad un certo punto la showgirl e Antinolfi, accaldati, si sono appartati nel privè del locale, per rilassarsi un po’ prima del taglio della torta”, racconta ancora il settimanale sul proprio profilo social. E mostra un bacio sbattuto in copertina che dice già tutto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/7/2020.