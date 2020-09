Belen, il nuovo fidanzato le dedica un post: 'Bambola'

Belen sorride. Il suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese, le dedica un post, il primo tutto per l’argentina. L’hair stylist 25enne condivide sul suo profilo Instagram un breve video in cui la Rodriguez è protagonista. Accanto scrive semplicemente, in spagnolo, “Muneca”: “Bambola”. La showgirl risponde felice.

La clip in bianco e nero riprende una Belen semplice e intrigante sui tetti del suo palazzo. L’ex moglie di Stefano De Martino commenta: “Me gusta como ‘vos’ me ves”. “MI piace come tu mi vedi”.

Il popolo del web si scatena: per molti Spinalbese è una copia di un altro ex di Belen, Andrea Iannone. Il parrucchiere non replica, neppure Belen dice una parola a proposito. Tra i due la passione brucia: usciti allo scoperto, nonostante i maligni che criticano immancabilmente, sembrano fare sul serio.

Antonino, classe 1995, corpo scolpito e volto spigoloso ma affascinante, fa parte della scuderia dei parrucchieri del salone Aldo Coppola di Corso Garibaldi a Milano. Ha una sorella di nome Lucia a cui è molto legato ed è un amante dell’arte e della fotografia. Adora viaggiare, con Belen, se il legame sarà duraturo, pare aver trovato la sua dolce metà. Anche lei, messa alle spalle la storia con De Martino, è tornata a essere serena.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2020.