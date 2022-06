Belen annuncia un nuovo progetto per le donne che vogliono una taglia in meno

Belen è sempre più presa dal mondo della moda. Dopo Me Fui, marchio di beachwear creato con la sorella Cecilia Rodriguez, e Hinnominate, collezione casual di cui ora c’è anche la linea Kids, nato in collaborazione sempre con Chechu ma pure col fratello Jeremias, l’argentina 37enne annuncia un nuovo progetto: sarà molto appetibile, indirizzato a tutte quelle donne che vogliono una taglia in meno.

La showgirl non si ferma. A TgCom24 confida: “Io esco tra poco con un altro brand. Sono vestiti, di quelli freschi e floreali che uso spesso io, un po’ sudamericani. Sono belli perché contengono un bustino all’interno che leva una taglia. Si chiamerà Mar de Margaritas, in onore di una canzone che ha scritto mio papà per mia mamma. Nell’etichetta ci sarà il testo del brano e sarà bellissimo”.

Quando cura qualcosa Belen lo fa da sola con i fratelli: “Ci piace controllare tutto. Non c’è una persona che fa questo lavoro per noi. I nostri soci sono molto bravi, ci danno una gran mano con la modellistica, però le idee sono nostre. Scegliamo le modelle, il mood per la campagna, i post per Instagram, i tessuti, la vestibilità degli abiti: facciamo tutto noi”.

Lei, Ceci e Jere vanno d’accordissimo: “Non sempre il rapporto di sangue è obbligato, deve essere una scelta e per noi lo è. Litighiamo con gli altri ma mai tra di noi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2022.