Belen mostra il suo nuovo ufficio, quello dell'Icona Production: l’ha arredato la sorella di una famosissima conduttrice

Belen sul social, nelle sue IG Stories, mostra il suo nuovo ufficio, quello della Icona Production, The Factory Family, la società che si occupa di servizi “di agenzia di modelli/e, attori e attrici” e “acquisizione e la cessione a terzi di diritti di sfruttamento di nomi e immagini di personaggi appartenenti al mondo della televisione, della musica, dello sport e dello spettacolo”, di cui è socia insieme ad Antonia Achille. Una parte delle quote dovrebbero appatenere pure alla sorella, Cecilia Rodriguez. La showgirl 37enne è orgogliosissima del risultato finale: l’ha arredato la sorella di una famosissima conduttrice tv.

Belen si è affidata a Sarah Balivo, sorella minore di Caterina Balivo, 33 anni, architetto specializzato in set designer. L’argentina ha seguito tutti i suoi consigli e ora il suo nuovo ufficio ha uno stile essenziale, professionale, ma allo stesso tempo di tendenza e chic.

“Ci tenevo tanto a farvi conoscere il nostro nuovo ufficio - dice Belen - Questa è la sala riunioni, questo è l’ufficio di Belen, qui è dove ragazzi lavorano insieme, poi c’è la stanza di ‘Totonia’, la cucina e un altro ufficetto ancora. Come sono felice!”. Con lei c'è pure la madre, Veronica Cozzani, che l'ha accompagnata.

Del privato non parla, sulla storia che sembra finita con Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio, tiene la bocca cucita. La Rodriguez ai follower regala solo notizie sul lavoro: al momento di sente realizzata grazie ai suoi successi, non solo in tv, soprattutto imprenditoriali. L’Icona Production ha un fatturato che sale sempre più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/11/2021.