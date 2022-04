Belen non riconosce più la sua pancia dopo le gravidanze: 'Tessuti scollati'

Belen dopo il secondo parto, lo scorso 12 luglio, quando ha messo al mondo Luna Marì, è tornata in forma smagliante in pochissimo tempo. Allenamento e dieta bilanciata il suo segreto. Nonostante abbia subito esibito un fisico tonico e longilineo, con le sensuali curve che la contraddistinguono, la showgirl 37enne non riconosce più la sua pancia dopo le due gravidanze (è anche mamma di Santiago, 9 anni). Il ventre è piatto eppure per lei i “tessuti sono un po’ scollati”.

L’argentina lo sottolinea nelle sue storie sul social mentre si sottopone a un trattamento di radiofrequenza e poi sculpt al ventre in un noto centro specializzato in medicina estetica, chirurgia plastica, tricologia, nutrizione e odontoiatria, Villa Brasini Beauty Clinic a Milano.

“Sto facendo un trattamentino pazzesco. Quando si fanno due bambini, si scolla un po’ il tessutino”, rivela Belen inquadrando la sua pancia e mostrando la pelle secondo lei meno tonica rispetto al passato. Chiarisce che si tratta di radiofrequenza e sculpt: “Vediamo i risultati. Naturalmente questi trattamenti vanno abbinati a una giusta alimentazione e fitness. E’ importante saperlo”, chiarisce ancora la Rodriguez.

Mostrando un apparecchio legato al suo ventre, l’argentina precisa: “E’ come se uno facesse 20mila addominali in 30 minuti. Ma ricordo che tutto questo va abbinato allo sport. Belen Rodriguez tutti i giorni si sveglia è va in palestra, tranne il mercoledì che devo fare 'Le Iene'. Il segreto è il mix di queste cose”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2022.