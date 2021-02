Belen, pancino di 16 settimane: 'Ti aspetto'

Belen è fiera del suo pancino di 16 settimane. Davanti allo specchio si riprende in reggiseno e slip e si accarezza il ventre nudo. La showgirl 36enne incinta desidera fortemente una bambina, per alcuni già conosce il sesso del bebè, sarebbe davvero una femminuccia. Con il compagno, Antonino Spinalbese, avrebbe già scelto il suo nome.

“Ti aspetto”, scrive Belen, accompagnando con poche parole dense di significato il video che condivide con i fan sul social. Mostra il pancino di 16 settimane anche di profilo: è al settimo cielo.

La Rodriguez ha trovato l’uomo dei sogni, gentile e premuroso, come ha sottolineato intervistata da Chi nei giorni scorsi. Antonino è tutto ciò che desiderava, nonostante abbia 26 anni, 10 meno di lei.

“Vieni qui, ti spiego com’è stare tra le tue braccia, riusciresti ad innamorarti di te stessa. Meriti il mio tempo, i miei pensieri, le mie lacrime i miei sorrisi. Ed io che mi perdo nei miei mondi, scopro di non aver mai vissuto fino ad ora. Meriti un posto , ‘il posto’ in prima fila in ogni notte, in ogni mattina… Sei il mio unico desiderio, avverato. TI AMO MUÑECA”, gli fa sapere Sinalbese sempre via social. Accompagna la dedica alla donna che sta per renderlo per la prima volta padre con uno scatto che lo immortala appassionato con Belen. Lei gli risponde: “Non voglio svegliarmi”. Vive in una bolla di gioia assoluta: ci sono solo loro due, Santiago, il suo primogenito di 7 anni, e la cicogna in volo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/2/2021.