Belen sensuale con il pancione a nudo di 8 mesi e mezzo

Belen è sensuale con il pancione a nudo di 8 mesi e mezzo. Nelle sue IG Stories l’argentina si mostra ai follower bellissima e sempre più esplosiva. “8 + 2 settimane”, scrive, facendo riferimento alla gravidanza. La seconda gestazione le dona. I follower impazziscono e le regalano tantissimi complimenti.

“The moon inside”, sottolinea la Rodriguez. Attende con ansia l’arrivo della sua prima femminuccia, Luna Marì. E’ felice, desiderava da tempo una bambina e ora, a breve, potrà stringerla tra le braccia insieme al papà, Antonino Spinalbese, l’uomo che è riuscita a conquistarla completamente.

“Aspettandoti”, rivela ancora Belen. La showgirl, mamma anche di Santiago, 8 anni, avuto dall'ex marito Stefano De Martino, si gode i suoi ultimi giorni da donna incinta non rinunciando a mostrare le sue curve, quelle che fanno sognare tutti. Intanto si tiene impegnata con le sue attività imprenditoriali: la linea d’abbigliamento Hinnominate, creata con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias, è già molto richiesta. Non solo, presto arriverà nei negozi anche la capsule collection dedicata al mondo ‘kids’: è lei stessa a firmarla per il brand Original Marines. Segnerà solo l’inizio del suo ingresso nel mondo della moda dedicato ai più piccoli.

