Belen, finalmente ci siamo! Pancione di 9 mesi agli sgoccioli: foto

Belen conta i giorni, anzi le ore. Finalmente ci siamo! L’argentina si fa vedere splendida mamma in dolce attesa in bikini: in una foto nelle sue storie mostra il pancione di 9 mesi agli sgoccioli, è splendida.

Luna Marì potrebbe nascere a momenti, Antonino Spinalbese, il compagno 26enne della Rodriguez, non sta nella pelle. L’ex hair stylist ha fatto un regalo alla sua prima figlia e lo svela ai follower: pazzo di gioia ha pensato per la bimba una tenerissima targa in legno con il suo nome dipinto sopra. L’oggetto, molto probabilmente, segnerà la cameretta pensata per la piccola o forse, almeno inizialmente, la sua culla.

Belen fa il countdown, il parto è dietro l’angolo e la showgirl argentina 36enne non vede l’ora. Nei commenti a un suo post su Instagram nei giorni scorsi ha scritto che manca “pochissimo”. A un follower che le ha domandato se fosse emozionata, ha svelato: “Uh, tantissimo, ma tantissimissimo".

La Rodriguez ha pensato a tenersi in forma con il pilates, ma non ha lesinato con il cibo, ha rivelato che il suo segreto per essere sempre bellissima e solare è stato mangiare. E tanto relax. L’ultimo periodo della dolce attesa ha scelto di trascorrerlo con la sua famiglia e il primogenito Santiago, 8 anni, avuto dall’ex marito Stefano De Martino, in una meravigliosa villa sull’Isola di Albarella, in provincia di Rovigo, dotata di un enorme giardino e una fantastica piscina.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/7/2021.