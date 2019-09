Belen, super party di compleanno per I 35 anni con tutta la famiglia e gli amici

Belen festeggia il compleanno per i 35 anni compiuti al trendyssimo Kowa, ristorante pan asiatico, a Milano. La showgirl celebra con un super party, circondata dalla sua famiglia e dagli amici. Accanto a lei c’è il figlioletto Santiago e soprattutto il marito, Stefano De Martino. I due sono felici: il 20 settembre è anche il loro sesto anniversario di matrimonio, un giorno unico da ricordare, soprattutto dopo un inatteso e insperato ritorno di fiamma che ha entusiasmato tutti.

Party di compleanno da mille e una notte. Belen per i 35 anni non bada a spese e riunisce tutte le persone a cui vuole bene. Ci sono la sorella Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias Rodriguez, c’è Ignazio Moser, non possono mancare Patrizia Griffini e Milca Gili. Gli invitati ai tavoli brindano. Veronica Cozzani, la mamma dell’argentina, fa lo stesso, pur non perdendo mai di vista lo scatenato nipotino Santi.

Pietrino, Pietro Tavallini, tra gli ospiti, arriva al party di compleanno di Belen con tra le mani due palloncini, uno a forma di 1 e l’altro di 8. Per lui la showgirl è come se fosse appena maggiorenne, i 35 anni non devono pesarle affatto.

La Rodriguez, ironica, ci gioca su, poi, durante la festa, bacia più volte l’uomo della sua vita. E’ tutto perfetto.

Il party va avanti fino a notte fonda. Il momento della torta fa commuovere Belen, divertita ed emozionata per il calore da cui è circondata. In questo momento della sua vita non potrebbe desiderare di più, anzi no. C’è una cosa che le piacerebbe arrivasse al più presto: un’altra cicogna, stavolta tutta rosa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2019.