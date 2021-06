Belen spiega perché si è assentata dai social: 'Non sono diventata antipatica, ma...'

Belen torna a parlare con i sui fan. La showgirl argentina 36enne, incinta di 34 settimane, in questo periodo condivide pochissimo del suo privato. Ai follower spiega perché si è assentata dai social: “Non sono diventata antipatica, sono un po’ gelosa della mia gravidanza”, rivela.

“Sono un po’ assente dai social, non lo so…questa gravidanza mi è presa un po’ così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me, mi sento più serena, mi sembra di custodire la mia gravidanza e questo mi fa sentire bene”, spiega la Rodriguez. Vive il suo quotidiano con il fidanzato Antonino Spinalbese, il figlio primogenito Santiago e la sua famiglia, più distaccata dal mondo del web, quello che da anni l’ha eletta regina.

“Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo. Manca poco, io sto bene, sono un po’ stanca perché sto arrivando alla fine di questo lungo viaggio. Manca meno di un mese….”, chiarisce ancora.

Poi Belen svela quale soprannome usa per la figlia Luna Marì che presto nascerà: “Non vedo l’ora di vedere ‘Lunita’, non vedo l’ora di condividerla con voi. Penso che questo sia in assoluto il momento più bello di una donna: partorire, dare alla luce un figlio”. E conclude: “Intanto qualche fotina la posto ogni tanto… Vi voglio bene e vi mando un bacio”.

