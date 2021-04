Belen piange, lacrime irrefrenabili in tv per la sorpresa della sua famiglia: guarda

Belen piange in tv. Lacrime irrefrenabili scorrono sul suo volto per la sorpresa da batticuore della sua famiglia. La showgirl a “Canzone Segreta”, lo show condotto da Serena Rossi su Rai Uno, non riesce a trattenersi. Seduta in poltrana con il suo pancione di 6 mesi, la 36enne ha il viso talmente bagnato che è costretta ad asciugarsi gli occhi con il lembo dell’abito nero che indossa.

E’ una serata densa di emozioni quella che vive Belen Rodriguez, la sorpresa che riceve è indimenticabile. Dopo lunghi minuti di attesa assiste alla performance di Syria che per lei canta “Gracias a la vida”, ad accompagnare la cantante anche il padre dell’argentina, Gustavo Rodriguez. Belen inizialmente, completamente frastornata dall’atmosfera sognante, non lo riconosce neppure. Quasi subito arrivano le lacrime.

VIDEO

Sul palco arrivano per Belen anche la sorella Cecilia, il fratello Jeremias e due suoi amici, Francesca e Pachy, il suo vocal coach. La Rodriguez piange, non può fare altrimenti. E applaude ringraziando tutti. Ma non è ancora finita…

La trasmissione dedica un altro brano alla showgirl, stavolta c’è la sua amica a interpretarlo, Laura Chiatti. E’ “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli, la canzone sua e dell’attuale compagno, Antonino Spinalbese, l’uomo dal quale aspetta il suo secondo bebè, una bambina che si chiamerà Luna Marì.

L’unica assente è mamma Veronica Cozzani, rimasta a casa con il figlio di 8 anni di Belen, Santiago. La Rodriguez, splendida e sensuale, è colpita dritta al cuore. Non si aspettava così tanto amore, sa di esserne circondata e questo la riempie di gioia.

Belen in tv piange, ma svela pure chi ha deciso il nome della piccola che arriverà a luglio: “E’ stato Santiago, ha scelto lui Luna, poi io ho aggiunto Marì per dare un ‘tocco poetico’”.

“Antonino è l'uomo che le ha fatto ritrovare la felicità, la rende una donna sicura”, dice del cognato Cecilia; “E’ ben integrato”, le fa eco Jeremias. Pure Gustavo, che mette da sempre la famiglia al primo posto, è entusiasta di Spinalbese: “Bravo ragazzo, bellissimo cuore, abbiamo un bel rapporto nel quale soprattutto lui ha capito come funzioniamo”. Poi aggiunge sicuro: “Il lavoro di papà è il lavoro migliore che ho fatto nella mia vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/4/2021.