Belen prepara il piano b per quando finirà il successo tv: ecco cosa farà

Belen prepara il suo piano b per quando finirà il successo in tv e si allontanerà dal mondo dello showbiz. La showgirl argentina 36enne ha le idee chiare sul futuro. E’ già un’imprenditrice affermata, investirà ancora di più nel mondo del beauty, lo confida a Forbes.

“Ho iniziato a lavorare a 16 anni, volevo i miei soldini. Già da piccolissima volevo essere una donna di successo, sapevo che avrei fatto grandi cose”, svela Belen. Poi parla del suo piano b e di quel che sta pianificando per la sua carriera in evoluzione.

“C’è stato un momento, nella mia carriera, che a un certo punto mi sono sentita incerta sul da farsi; non lo avevo mai raccontato a nessuno finora. Sai, quando si raggiunge la vetta, si riesce a concentrare la giusta attenzione mediatica, arriva un momento in cui ci si sente ingabbiati e si finisce inevitabilmente per cercare un piano b. C’è stato un momento in cui mi sono chiesta ‘E se volessi allontanarmi dai riflettori? In che modo posso reinventarmi?’”, spiega.

La Rodriguez aggiunge: “Ho passato in rassegna le mie passioni ma il mondo del business era ancora lontano dalla mia mentalità…quello che forse mi ha motivata sin da subito è stata la forte passione che ho sempre nutrito nei confronti del mondo beauty. In realtà, infatti, anche se la mia carriera è iniziata nel mondo della moda, quest’ultima non è mai stata la mia vera vocazione. Anche se mi ha permesso di imparare moltissimo e mi ha regalato, sin da quando ero una modella, delle esperienze uniche in passerella. Proprio nel backstage delle sfilate, fino a qualche anno fa noi modelle non avevamo a disposizione un make-up artist personale, come invece avviene oggi. Ed è stato proprio lì che ho imparato i segreti del beauty, appassionandomi soprattutto di skincare. Ma anche dei processi chimici legati alla realizzazione di un prodotto: quando decido di promuovere un prodotto lo provo sempre almeno 15 giorni prima”.

Belen ora è un personaggio media soprattutto nella categoria beauty, degli hater le importa poco: “Cerco sempre di raccontare poco di me. Ecco cosa mi differenzia da un’influencer. A me piace creare empatia con le persone. Come fa J.Lo, un personaggio che stimo particolarmente per il tipo di donna che è stata in grado di costruire”. In serbo ci sono grandi cose: “Non posso svelare molto. Sto lavorando a un progetto molto importante per me, e che mi permetterebbe di diventare imprenditrice di me stessa…”.

Belen Rodriguez, oggi soprattutto mamma, felice del suo nuovo legame sentimentale con Antonino Spinalbese, da cui aspetterebbe anche il suo secondo figlio, rivela pure il suo sogno nel cassetto: “Vorrei poter lanciare un mio marchio beauty, da quando avevo 15 anni la bellezza e la cura di sé sono mie grandi passioni e le mie amiche mi chiedevano di truccarle. Passavo le ore a truccare donne diverse, mi focalizzavo sulla parte bella del loro volto: ognuna di noi ne ha una. E gioivo nel vedere di aver contribuito a sottolineare anche solo con pochi strumenti in mano la bellezza altrui. Il mio sogno più grande è quello di aprire una clinica, un centro per la cura della bellezza. Magari con qualche software capace di mostrare alle donne con anticipo i risultati dei trattamenti…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2021.