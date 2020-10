Belen, picnic col fidanzato e il figlio Santiago: Antonino uno di famiglia

Belen è ormai pienamente dentro la sua nuova storia d’amore. La showgirl 36enne si regala una domenica speciale: per la Rodriguez un picnic al parco in mezzo al verde insieme al fidanzato e al figlio Santiago.

Antonino Spinalbese è già uno di famiglia. Il parrucchiere 25enne, dopo aver festeggiato il compleanno dell’argentina insieme agli amici più cari e alla sua famiglia nella festa a sorpresa organizzata per lei, ora trascorre il suo tempo libero insieme a Belen e al suo figlioletto di 7 anni e mezzo. Il bambino sembra non avere alcun problema con lui.

Abiti casual, cappello in testa per coprirsi dal primo freddo, Belen è serena e sorridente all’aperto, con la tovaglia stesa sul prato per un classico picnic autunnale. Il fidanzato si lascia fotografare da lei, che immortala pure Santi, comodamente seduto con le gambe incrociate.

La vita scorre velocemente, le situazioni mutano in un battere di ciglia. La Rodriguez è andata avanti e ha trovato una sua stabilità con accanto il 25enne. All’inizio la loro storia sembrava passeggera, ma via, via che passano i giorni i due sembrerebbero fare assolutamente sul serio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/10/2020.