Belen posta le prime immagini social con Antonino, lui la imbocca: guarda

Belen vola a Roma per lavoro, impegnata sul set di Tu Sì Que Vales. Con lei c’è anche il nuovo fidanzato. La showgirl, innamorata, posta le prime immagini social con Antonino. Spinalbese è con lei al ristorante, Casa Coppelle. La serata è romantica: l’argentina si siede al suo fianco e lui la imbocca dolcemente.

Colazione per due in hotel, poi via negli studi dove si gira il programma tv di Canale 5. Dopo una giornata impegnativa, quando cala il buio, Belen Rodriguez si concede una gustosa cena nel centro della Capitale. Con lei anche il nuovo fidanzato. Esce definitivamente allo scoperto con Antonino. Il 25enne pare davvero aver catturato il cuore della bella 36enne.

Intervistata dal Fatto, quando le era stato domandato se fosse single, Belen aveva candidamente risposto: “No, assolutamente no”, certificando il nuovo legame sentimentale che la lega all’hair stylist. Ed è con lui che ora viaggia, anche se impegnata sul set. Si divide tra impegni professionali e affari di cuore, serena.

Nelle prime immagini condivise sul social la showgirl è con la testa appoggiata alla spalla del giovane compagno, rilassata, e felice. Con Stefano De Martino ci ha riprovato, ma non è andata e così ha voltato definitivamente pagina, aprendo un nuovo capitolo della sua vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2020.