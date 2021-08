Belen, primo bikini dopo il parto: la showgirl è già in forma top, foto

Belen sfoggia il suo primo bikini dopo il parto: la showgirl è già in forma top. Nelle sue IG Stories si fa vedere in foto sensuale e ammiccante con il corpo tonico e il ventre piatto, nonostante abbia messo al mondo la sua secondogenita Luna Marì soltanto lo scorso 12 luglio.

La 36enne è strepitosa. Serena, trascorre un weekend sereno con il compagno Antonino Spinalbese e la piccola nella villa delle vacanze ad Albarella, in Piemonte. Il post gravidanza non le ha creato alcun problema: si è allenata per tutto il periodo della gestazione, ha fatto soprattutto pilates. E questi sono i risultati: in due pezzi l’argentina è un incanto.

Belen Rodriguez lascia i fan senza parole, ammutoliti davanti al suo corpo perfetto. Con i follower condivide anche i momenti dolcissimi insieme alla sua bimba che culla senza sosta. Poi un picnic veloce all’aperto, sotto l’ombra degli alberi in aperta campagna, e una passeggiata al lago, sempre con l’uomo che le ha regalato nuovamente il sorriso e un’altra figlia, dopo Santiago, il primogenito di 8 anni avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Il tempo scorre lento, la domenica è più tenera che mai con vicino i suoi affetti più cari. Belen è raggiante e bellissima, tra una poppata e l’altra si rigenera: è tornata ai suoi impegni tv con le registrazioni di Tu Sì Que Vales a Roma. Appena può, però, relax assoluto in famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/8/2021.