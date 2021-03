Andrea Cerioli, ecco chi è il sexy naufrago

Andrea Cerioli, sexy e fascinoso, è un nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi. Il 31enne, ex tronista di Uomini e Donne e ex concorrente del GF 13, sbarca in Honduras ed entra subito in gioco nella squadra dei Burinhos, che se lo sono ‘conquistati’ vincendo una prova. Lui porta loro fiori e una rete per pescare. Si sente un leader e vuole dimostrarlo al reality show. Ilary Blasi lo presenta come un ‘maschio alfa’. “Modello, ex tronista e celebre seduttore”, recita la clip che racconta chi è...

