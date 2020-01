Belen riabbraccia la sorella minore, Cecilia Rodriguez, appena tornata dall’Argentina. La showgirl 35enne corre a casa della modella 29enne e le fa una sorpresa. Con lei c’è l’amica di sempre, Patrizia Griffini, la petineuse del Grande Fratello.

Cecilia Rodriguez è andata in vacanza in Argentina con il fidanzato Ignazio Moser e i genitori, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. E’ volata con la mora anche la sua adorata cagnolina, Aspirina.

VIDEO

Nacho è tornato un po’ prima dalla terra che ha dato i natali alla sua ragazza, Chechu, invece, è rimasta qualche altro giorno in più ed è atterrata solo da pochissimo. Una volta arrivata a casa riceve la visita di Belen, che la riabbraccia con tanto calore e condivide il momento nelle sue IG Stories.

“Quanto mi sei mancata!”, scrive Belen, riferendosi alla sorella. Cecilia è tornata dall’Argentina e si tiene stretta Belen. Ha già molti impegni in calendario. Sul social anche lei saluta i suoi followers: è stanca ma felice, stare nel suo paese le ha dato la carica giusta per iniziare il 2020 alla grande. Deve solo riabituarsi a parlare italiano, dopo un bel po’ di giorni in cui lo spagnolo l’ha fatta da padrone...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/1/2020.