Belen annuncia: 'A grande richiesta riapre il mercatino!'

Belen sul social annuncia entusiasta: “Ragazze a grande richiesta riapre il mercatino! Sister’s Market. Vi aspettiamo al solito posto in via Borgonuovo 1 a Milano”. L’iniziativa benefica della showgirl e della sorella minore Cecilia Rodriguez ha avuto un enorme successo, così le due hanno deciso di alzare nuovamente la serranda. Tutto per fare del bene.

Con Natale ormai vicinissimo, Belen è contenta di poter dare una mano a chi ne ha bisogno. Lo scorso weekend con la vendita di una parte del loro guardaroba le argentine hanno raccolto i fondi per i bambini del Centro Maria Letizia Verga di oncoematologia pediatrica presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Adesso il mercatino riapre e la 35enne e la 29enne fanno il bis.

VIDEO

Belen e Chechu hanno voluto donare tantissimi dei loro abiti, completi e accessori per Sister’s Market. I capi sono andati letteralmente a ruba. Una fila lunghissima di persone ha atteso, nonostante la pioggia battente, di poter entrare nel temporary shop per poter acquistare qualcosa e, poi, potersi fare un selfie con le proprie beniamine.

Ora tutto si ripete. Sarà una due giorni intensa per le sorelle Rodriguez, felici dell’iniziativa solidale e sempre più entusiaste del progetto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/11/2019.