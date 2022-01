Belen, ufficialmente single, riparte dall'ex marito Stefano De Martino? Eccoli di nuovo insieme

Belen inizia il 20022 con una vita nuova, ma accanto a un uomo che tutti pensavano facesse ormai parte del suo passato. Riparte dall’ex marito Stefano De Martino, il settimanale Chi li immortala insieme a Milano. Ritorno di fiamma o semplice vicinanza dovuta a un affetto sincero? I sognatori, quelli legati agli amori ‘per sempre’, sperano in un riavvicinamento che abbia il sapore di un romantico ‘happy end’, ma il legame tra i due potrebbe essere semplicemente frutto della stima reciproca che li unisce e che con il tempo li ha resi complici nell’essere genitori attenti e premurosi del primogenito Santiago, 8 anni.

La Rodriguez, dopo poco più di un anno, ha messo fine alla relazione con Antonino Spinalbese, l’ex hair stylist 26enne da cui il 12 luglio scorso ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì. Tra loro solo contatti fugaci, quando il ragazzo va a prendere la bambina per trascorrere del tempo con lei. E’ De Martino ad aver trascorso il Natale con la showgirl 32enne e i bambini. E’ sempre il conduttore 32enne ad averla accompagnata in aeroporto a Malpensa per la vacanza in Argentina e poi a Punta del Este, in Uruguay, dove Belen è volata insieme all’amica Patrizia Griffini.

E’ stato sempre Stefano ad andare a riprendere la sua ex moglie al rientro: premuroso l’ha poi riaccompagnata a casa, dove è rimasto per più di un’ora e mezza. Per alcuni non ci sono dubbi: da tre settimane l’argentina sarebbe inseparabile dall’ex ballerino di Amici, segno che la passione è tornata ad ardere. Per altri tutti questi indizi lascerebbero presupporre semplicemente che il rapporto tra gli ex è cresciuto, guarito da quelle ferite che li hanno portati a dirsi addio. Si vogliono bene, De Martino conosce intimamente Belen: sarebbe per questo motivo che lei cercherebbe in lui una spalla a cui appoggiarsi saldamente, prima di ripartire. Di lui si fida ciecamente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/1/2022.