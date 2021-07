Belen Rodriguez in tv a 10 giorni dal parto: guarda che forma strepitosa

Belen Rodriguez è tornata al lavoro a 10 giorni dal parto. La showgirl argentina, 36 anni, il 12 luglio ha partorito la sua secondogenita Luna Marì, avuta dal compagno Antonino Spinalbese.

A qualche giorno dall’arrivo della piccola, Belen è partita per Roma dove è impegnata nelle registrazioni di Tu si que vales. Nelle stories l’argentina mostra i look scelti per lo show e la sua forma è strepitosa! La mamma Veronica Cozzani condivide i video della figlia scrivendo: ‘’A 10 giorno dal parto, che genetica! Auguri figlia mia’’. La Rodriguez confessa che in realtà fino a qualche ora prima non si sentiva in forma e ha fatto tre flebo, ma il risultato è davvero strepitoso. Eccola con la sua crew formata da truccatrice e parrucchiere, pronta per andare in tv.

VIDEO

Ad occuparsi della piccola Luna c’è sempre Antonino Spinalbese che ha accompagnato la Rodriguez in tutti gli spostamenti di lavoro…

Scritto da: La Redazione il 22/7/2021.