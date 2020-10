Belen Rodriguez affitta un camper e parte per l'Italia con il fidanzato: guarda

Belen Rodriguez realizza uno dei suoi sogni. Si regala una fuga d'amore in camper con il fidanzato Antonino Spinalbese. La coppia formata dall'argentina 36enne e dall'hair stylist di 25 anni è partita per un weekend romantico. In giro per l'Italia senza meta, come due ragazzini innamorati.

La showgirl ha affittato un caravan, fatto la spesa e poi via sull'autostrada. Antonino guida e Belen si gode il paesaggio. Il frigorifero è pieno e all'ora di cena i due si mettono ai fornelli. Hamburgher vegetali, vino rosso, salumi: non è una cena gourmet, ma a Belen piace così. Le piace anche asciugarsi i capelli con la maglietta del suo fidanzato e poi stenderla nel camper per farla asciugare. Una vacanza ''zingara'' che fa sorridere la bella argentina. Spinalbese guida senza stancarsi, tra i due la complicità è alle stelle. Nessun dettaglio sulla meta della coppia: Belen e Antonino vanno dove li porta il cuore e la passione.

Intanto il figlio della Rodriguez, Santiago, si gode il weekend con papà Stefano De Martino che ha deciso di non aprire il suo cuore a nessuna. Belen invece ostenta tutta la sua felicità...

Scritto da: La Redazione il 17/10/2020.