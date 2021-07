Belen e Antonino in treno diretti a Roma con Luna Marì ad una settimana dal parto...

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese lasciano il Veneto in treno diretti a Roma. A solo una settimana dalla nascita di Luna Marì la coppia è partita per motivi di lavoro.

Hanno lasciato la villa sull'Isola di Albarella per spostarsi a Roma dove l'argentina deve probabilmente registrare le nuove puntate di Tu si que vales. In treno la piccola Luna Marì dorme tranquilla tra le braccia della mamma e soprattutto del papà. ''Non me la lascia un attimo'' scrive la 36enne sui social, rivelando che Antonino si prende cura della bimba tutto il giorno. Felici, al settimo cielo, Belen e Spinalbese stanno vivendo giorni meravigliosi.

VIDEO

Mentre Santiago, 8 anni, il primogenito avuto da Stefano De Martino è in vacanza con il papà, Belen torna al lavoro a Roma accompagnata da Antonino. Sarà lui ad occuparsi di Luna mentre la mamma è impegnata. Un equilibrio perfetto, quello trovato dalla coppia...

Scritto da: La Redazione il 19/7/2021.