Belen e Cecilia Rodriguez hanno scelto per le loro vacanze la stessa meta: Ibiza. Le due sorelle, però, finora non si erano mai viste insieme, sembravano aver deciso di fare vite separate. Belù con il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago. Chechu con Ignazio Moser e alcuni amici. Ma il distacco è durato poco: finalmente si sono riunite sotto il cielo delle Baleari insieme a tutta la famiglia. Il clan Rodriguez al completo ha cenato a bordo piscina come mostra una foto condivisa su Instagram da mamma Veronica Cozzani.

Nello scatto oltre a Belen e Cecilia con le rispettive dolci metà, ci sono Jeremias e Soleil, papà Gustavo e anche Adelaide De Martino, la sorella minore di Stefano. La famiglia al completo sta trascorrendo così le vacanze insieme e la foto di gruppo mette a tacere le voci dei giorni scorsi. Qualcuno ha parlato di un cambio di rotta da parte di Belen: meno parenti intorno e più intimità con Stefano e Santi dopo aver rimesso in piedi il matrimonio. Forse l'argentina ha semplicemente trovato nuovi equilibri ma una cosa è certa, con la famiglia nessun problema. I Rodriguez a Ibiza appaiono rilassanti e molto uniti.









Scritto da: Francesca Romana Domenici il 6/8/2019.