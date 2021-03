Belen Rodriguez contro Pio e Amedeo dopo la gag sulla sua nuova gravidanza ad Amici?

Belen Rodriguez, in dolce attesa del suo compagno Antonino Spinalbese, è presa di mira da Pio e Amedeo, che ad Amici 20 ironizzano fortemente sulla sua nuova gravidanza, approfittando della presenza del suo ex marito, Stefano De Martino, al talent show da giudice. Il post che poco dopo compare sul profilo della showgirl argentina 36enne sembrerebbe essere proprio contro i due comici: sarà davvero così?

Pio D’Antini e Amedeo Grieco prendono in giro De Martino sulla cicogna di Belen, fingendo di non sapere che non è lui il padre della bimba che nascerà. L’argentina poco dopo condivide con i fan una foto di una saponetta bianca. Lo scatto è accompagnato da parole essenziali e dirette. “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”, scrive.

VIDEO

Belen non fa nomi, ma la maggior parte dei follower che commentano il suo post sono convinti che questa frase sia la sua replica alla battute dei due comici. Molti si schierano dalla parte della showgirl ritenendo l’ironia dei pugliesi in tv davvero fuori luogo.

Anche la madre di Belen, Veronica Cozzani, attacca e scrive: “Mamma mia, che società machista del caz…! Menti chiuse e bocche aperte! La peggiore combinazione”. Quel che hanno visto ad Amici 20 parrebbe non essere piaciuto affatto ai Rodriguez e non solo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/3/2021.