Belen Rodriguez: 'Bravissima a cucinare, quando non so fare una cosa guardo i tutorial'

Belen Rodriguez e Tv Sorrisi e Canzoni svela di essere un’ottima chef. Spesso nelle cene organizzate a casa la showgirl si fa vedere ai fornelli, condividendo la sua abilità nelle IG Stories sul social. Al settimanale conferma di essere bravissima a cucinare: quando non sa fare una cosa, però, guarda i tutorial.

L’argentina pare proprio una donna dai mille talenti. La passione della cucina l’ha ereditata dalla nonna Clara. “Modestamente sono bravissima grazie agli insegnamenti di nonna Clara. Lei faceva la pasta a mano e io da bambina la aiutavo. E poi per me il pranzo in famiglia è un rito da difendere, quindi ci tengo molto. So fare le lasagne, il pesto, il ragù... e quando non so fare una cosa, mi guardo un tutorial su Internet”, rivela. Poi aggiunge: “Il piatto che mi riesce meglio sono gli spaghetti al pomodoro. Il vero chef si vede dai piatti semplici!”.

Bravissima a cucinare ma non solo. Belen Rodriguez è un asso pure nel disegno e della scultura: ha fatto il liceo artistico. Si diletta anche a cucire, grazie agli insegnamenti della bisnonna, che era una vera sarta. Le piace pure mettere i pensieri nero su bianco: sta scrivendo una serie tv.

“Di tutto quel che faccio per spettacolo presentare è la parte che mi piace meno. Preferisco cantare, ballare, recitare e scrivere. Proprio ora sto scrivendo una serie inventata da me e appena sarà pronta la proporrò a una tv, ma è inutile che mi chieda di più, finché non ho finito di scriverla è top secret!”, confessa la 35enne.

Strano a dirsi, ma la showgirl non ama i social e sottolinea: “Non sono molto social. Preferisco gli amici in carne e ossa a quelli virtuali. Facebook l’ho abbandonato perché è pieno di “hater” che mi hanno detto un sacco di cose cattive. Adesso preferisco Instagram, ma bisognerebbe ‘postare’ ogni giorno e io ogni tanto mi stufo di condividere i fatti miei. Manco di regolarità”. Eppure sembrerebbe non essere esattamente così…

