Belen Rodriguez dopo il ricovero in ospedale torna a sorridere: la rinascita riparte dalle piccole cose, guarda

La showgirl condivide su Instagram un carosello di foto in cui racconta la quotidianità

Sembra che la 41enne voglia rassicurare i fan, preoccupati per il suo crollo psicologico: piovono ‘like’

Un occhiolino dalla camera da letto, una merenda con la figlia, un piatto di pasta al pomodoro e la luce che entra dalle finestre di casa. Dopo giorni difficili e il ricovero che ha fatto preoccupare fan e addetti ai lavori, Belen Rodriguez torna a mostrarsi sui social e lo fa nel modo più autentico possibile: raccontando la sua quotidianità. La sua rinascita parte dalle piccole cose. L'argentina, 41 anni, condivide su Instagram un carosello di immagini che sembra avere un messaggio preciso: la voglia di ripartire, un passo alla volta.

Belen Rodriguez dopo il ricovero in ospedale torna a sorridere: la rinascita riparte dalle piccole cose

Tra gli scatti più significativi c'è quello in cui Belen appare in primo piano in auto, con una posa ammiccante, quasi a voler rassicurare chi nelle ultime settimane era in ansia per lei. Poi arriva una fotografia insieme alla piccola Luna Marì, 5 anni il prossimo 12 luglio, durante una semplice merenda al bar. Non manca uno scorcio della sua casa milanese, impeccabile e luminosa, con il sole che filtra dalle grandi finestre del soggiorno. E ancora un piatto di pasta al pomodoro servito in un piatto che riporta una scritta significativa: "La gioia".

Nel racconto fotografico trovano spazio anche il cielo azzurro di una giornata di primavera, la dolce immagine di Luna Marì addormentata mentre la mamma le accarezza la mano, un vasetto di dulce de leche e persino un selfie scattato poco prima di allenarsi in palestra.

La showgirl condivide su Instagram un carosello di foto in cui racconta la quotidianità

Sotto il post esplode l'affetto dei follower. Migliaia di commenti e messaggi di incoraggiamento invadono la bacheca della showgirl. "Ti aspettiamo più forte di prima", scrive qualcuno. "Tutto si sistema Belen, ti vogliamo bene", aggiunge un altro. E ancora: "Siamo tutti con te", "Forza, non ti abbattere, prendi il mondo com'è", "Forza Belen!", "Bentornata!".

Sembra che la 41enne voglia rassicurare i fan, preoccupati per il suo crollo psicologico: piovono ‘like’

Tra i tanti commenti c'è anche chi torna a parlare della presunta occasione professionale sfumata negli ultimi giorni: "Forza Belen, ma chi la guarda l'Isola senza di te?", scrive un utente, facendo riferimento alle indiscrezioni che vorrebbero la mancata conduzione dell'Isola dei Famosi tra le possibili fonti di stress che avrebbero contribuito al momento di fragilità vissuto.

Intanto, secondo i rumor che circolano negli ambienti televisivi, il futuro professionale della Rodriguez potrebbe riservare presto nuove sorprese. Se una porta sembra essersi chiusa, un'altra potrebbe spalancarsi. Si parla infatti della possibilità di vedere Belen nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, dopo la sua recente partecipazione come ballerina per una notte.

Stando a Oggi a starle accanto è stato l'ex marito, Stefano De Martino

Lei sta cercando di rimettere insieme i pezzi della propria serenità partendo dalle basi: la famiglia, i figli, la casa, gli affetti più sinceri. Il 25 maggio scorso era stata soccorsa nella sua abitazione milanese e trasportata in codice giallo al Policlinico. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, ad aiutarla in quelle ore delicate sarebbe stato anche l'ex marito Stefano De Martino, padre di Santiago, 13 anni, che sarebbe riuscito a convincerla ad aprire la porta ai soccorritori. Sempre lui, stando alla ricostruzione, l'avrebbe poi accompagnata nuovamente a casa una volta dimessa.

Accanto a lei, in questo momento delicato, ci sarebbero anche la sorella Cecilia e tutta la famiglia. Secondo il settimanale, persino i genitori avrebbero deciso di rientrare dall'Argentina per starle vicino.