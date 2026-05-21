La showgirl argentina fa i complimenti alla cantante: quando la 41enne le scippò l’ex ballerino non era così

Tra le due per un lungo periodo ‘il gelo’, ma il tempo spazza via le ruggini e cambia le carte in tavola

E’ impaziente di dare il via al suo tour. Su Instagram pubblica tre foto che la ritraggono e svela la sua gioia: "Queste foto solo per dirvi che la scaletta del tour è pronta. Io sono gasata che manco ve lo dico! E niente vi aspetto. Ciao cuccioli". “Sempre più bella”, le sottolinea la donna che un tempo è stata la sua ‘rivale’. Ed è proprio questo a far rumore: Belen Rodriguez ed Emma Marrone, entrambe ex di Stefano De Martino, sono sempre più vicine.

“Sempre più bella”: Belen Rodriguez ed Emma Marrone, ex di Stefano De Martino, sempre più vicine

La showgirl argentina fa i complimenti alla cantante sua coetanea: quando la 41enne scippò l’ex ballerino alla salentina, l’uomo che poi diventò suo marito e da cui ha avuto un figlio, Santiago, oggi 13enne, non era così. Tra le due ci fu un lunghissimo periodo di ‘gelo’. Ma il tempo spazza via le vecchie ruggini e cambia le carte in tavola, come accade in una partita di poker.

La showgirl fa i complimenti alla cantante: quando la 41enne le scippò l’ex ballerino non era così. La salentina replica 'al miele'

L'argentina aggiunge anche altro

L’argentina osserva i selfie di Emma, che ha ritrovato la forma e lo spendore, e commenta: “Bellissima. Posso dire? Sempre più bella”. La Marrone replica: "Bellissima tu”. Non è finita. Belen ha un ulteriore osservazione preziosa all’artista ex Amici: “E poi posso dire? Hai anticipato le lentiggini da anni”. Si riferisce alla moda di disegnarsi le lentiggini sul volto, che ha travolto le adolescenti di tutto il mondo. Emma non ne ha bisogno: le ha naturali. Alla Rodriguez, evidentemente, piacciono parecchio.