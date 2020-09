Continua la saga a distanza tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La bella argentina dopo la nuova separazione dal marito avrebbe deciso di non nascondere più la sua vita privata. Eccola a cena con Antonino Spinalbese, l'hairstylist 24enne.

La 35enne questa volta vuole battere tutti i paparazzi e ha deciso di inquadrare nelle stories Antonino Spinalbese, l'hairstylist che l'aveva raggiunta a Ibiza. Lo ha fatto pubblicando sulle proprie Instagram Stories un breve estratto della sua serata con gli amici in compagna della sua nuova fiamma che ha 11 anni in meno di lei. Belen, dall'altra parte del tavolo, riprende Antonino taggandolo. Il cuore di Belen sarebbe impegnato quindi, oppure l’argentina ha voluto inviare un messaggio a qualcuno? Il video infatti arriva dopo la pubblicazione delle foto di Stefano De Martino, pizzicato negli ultimi giorni a Napoli in atteggiamenti molto intimi con una bella mora in barca.

Oppure Belen potrebbe aver taggato Antonino proprio per dimostrare che si tratta di un amico e che non c’è nulla da nascondere. Vendetta, amore o soltanto amicizia: sicuramente la saga non è finita…

Scritto da: La Redazione il 7/9/2020.