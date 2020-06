Belen Rodriguez, ecco chi è Mattia Ferrari, l’amico inseparabile della showgirl

Belen Rodriguez si lecca le ferite, come una leonessa in pena. Il momento che vive è traumatico, l’addio con Stefano De Martino stavolta sembrerebbe definitivo. La showgirl trova conforto nei suoi cari e negli amici: uno sembra inseparabile da lei in queste ore complicate, è Mattia Ferrari, legato a Belen da un sentimento profondo, che però non è amore.

Belen ha persino trascorso in weekend insieme al figlio nella casa di Mattia Ferrari, una villa con piscina, dove il piccolo ha potuto giocare con un altro bambino e divertirsi insieme alla mamma. Ore serene, anche se la tristezza per la fine di una relazione pesa sul cuore come un macigno.

VIDEO

Mattia Ferrari sembra l’unico che riesca a far sorridere la bella 35enne a cui vuole un grande bene, ma chi è questo ragazzo che insieme a Santi balla scatenato come una moderna Raffaella Carrà in versione maschile?

Nato a Venezia nel 1992, Mattia Ferrari è uno degli under 30 più influenti al mondo. L’agenzia da lui fondata, la Arnold Creative Communications, è un punto di riferimento nel campo della comunicazione digitale. Regala idee preziose a maison come Moschino, Versace, Chopard, Bulgari solo per citarne alcune. Ha numerose collaborazioni anche con famosi magazine, tra tutti Vogue.

“Ho sempre viaggiato sin da giovanissimo. A 16 anni sono andato a Los Angeles da solo con un amico. Poi a New York fino ai 21. Scoprire il mondo mi ha aiutato a conoscere nuove persone e, per un motivo o per l’altro, mi sono sempre trovato in situazioni vicine al mondo della moda. Fotografi, designer, hairstylist, celebrities…”, ha raccontato Ferrari a Vogue in un’intervista un anno fa.

E ha aggiunto: “Mi sono laureato in economia, una scelta lontana da queste realtà, ma poi rivelatasi molto utile. Ho iniziato a creare presentazioni in PowerPoint basati sulle idee che avrei proposto ad alcuni brand. Erano impaginate malissimo, ma tant’è, ho comunque insistito a spammarle a tutti i miei contatti. I feedback ricevuti, soprattutto quelli ‘critici’, mi hanno insegnato moltissimo. E, alla fine, è arrivata la collaborazione con Bulgari. Lì ho capito che il mio lavoro si chiamava ‘art direction’”.

Famoso e desiderato dai brand mondiali, Mattia in questo momento si sente vicino a Belen, con cui ha da tempo collaborazioni anche professionali, e l’aiuta a venir fuori da questo periodo buio in cui l’amore chi Stefano pare naufragato malamente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2020.