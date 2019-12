Belen Rodriguez: 'Io prigioniera del mio personaggio'

Sonia Bruganelli chiede un regalo molto costoso

Sonia Bruganelli nella sua letterina a Babbo Natale chiede un orologio da oltre 30mila euro. La moglie di Paolo Bonolis ancora una volta pare ostentare lusso, anche nell’esprimere semplicemente un desiderio. Sul social pubblica la foto dell’orologio in questione e scrive: “Caro Babbo Natale...ti chiedo pace e serenità per tutti. Per me vedi sopra. Con la solita umiltà, la tua Sonia”. Le sue parole indignano il popolo della Rete e subito scoppia la polemica.

TUTTI I VIDEO