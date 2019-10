Belen Rodriguez, primo make up tutorial per i fan

Belen Rodriguez diventa una influencer, proprio come la notissima Clio Make Up, e realizza per i fan il suo primo make up tutorial in cui insegna soprattutto alle donne come truccarsi ed essere perfette, sensuali e bellissime. L’esperimento, che condivide nelle sue IG Stories, è riuscitissimo: l’argentina, spesso bersagliata dagli haters, stavolta si prende un mare di complimenti.

Primo make up tutorial. Belen Rodriguez a chi le domanda perché non l’abbia mai fatto, dato che è così brava, svela: “E’ che mi vergognavo di parlare davanti al telefono, ma mi devo adattare alle vostre esigenze!!! Ce l’ho fatta!!!”.

E’ soddisfatta del risultato finale. La 35enne è molto dettagliata nel suo primo make up tutorial, dice i nomi dei prodotti che utilizza, spiega la funzione di ognuno, le tecniche di applicazione, dà consigli per evitare gli errori più comuni, quelli da non fare…

“Sono stata di parola, è la prima volta!”, sottolinea ancora alle sue ammiratrici. Alla fine per lei tanti elogi e l’invito a fare altri tutorial. Per evitare malintesi, la Rodriguez nel suo video precisa con un hashtag che il filmato non è sponsorizzato.

La showgirl per le fan apre davvero la sua pochette da trucco e utilizza i prodotti che usa abitualmente: nessun flacone,, infatti, è nuovo. Molti sono addirittura macchiati proprio perché tenuti nella sua borsa, sempre a portata di mano per ogni evenienza. Non lo fa per pubblicità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2019.