Belen Rodriguez ricomincia con l’ex Stefano De Martino: i due paparazzati in auto insieme, guarda

Il conduttore 36enne sostiene la showgirl argentina 41enne da cui ha avuto il figlio 13enne Santiago

E’ lui ad essere accorso nel momento complicato e a non lasciarla sola: le vuole un gran bene

Sono seduti in macchina: lui guida, lei è accanto. Belen Rodriguez ricomincia con l’ex marito Stefano De Martino, i due sono stati paparazzati in auto insieme, Chi pubblica la foto in copertina. Il conduttore 36enne è accorso al suo fianco nel momento complicato, l’ha accompagnata in ospedale lo scorso 25 maggio, quando è stata dimessa l’ha accompagnata a casa. “Fra loro c’è un equilibrio complicato che diventa forte quando c’è bisogno”, sottolinea il settimanale.

Belen Rodriguez ricomincia con l’ex Stefano De Martino: i due paparazzati in auto insieme a Milano

E’ la madre del suo unico figlio Santiago, 13 anni. E' molto affezionato pure a Luna Marì, la figlia di quasi 5 anni che lei ha avuto da Antonino Spinalbese. Belen per Stefano è anche tanto di più: è la donna che più ha fatto parte della sua esistenza finora, tra ritorni di fiamma e addi cruenti. Ma il bene, quello rimane e rimarrà per sempre.

“Belen è importante - scrive Valerio Palmieri - E’ andato a prenderla dove si era rifugiata nei giorni successivi al ricovero. Quando si è trovata da sola in casa, confusa e spaventata. Stefano era accorso anche lì, a sostenerla e a farle forza. Belen lo ascolta, perché lui la conosce. Sa quali interruttori toccare per convincere questa ragazza, questo concentrato di emozioni, a seguire quelle più belle, costruttive. Come l’amore per i figli”.

Il conduttore 36enne sostiene la showgirl argentina 41enne da cui ha avuto il figlio 13enne Santiago

La Rodriguez sta meglio, grazie a Stefano, alla sua famiglia e alla manager e amica Antonia Achille. De Martino rimane presente, dalla prossima stagione registrerà Affari Tuoi a Milano, non più a Roma, proprio per evitare gli spostamenti ed essere vicino al figlio e, probabilmente, anche a Belen. Pure da ex.