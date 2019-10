Belen Rodriguez è sempre sotto i riflettori. Le notizie sulle sue possibili nozze bis continuano a circolare vorticose, soprattutto dopo il sopralluogo in una chiesetta vicino Napoli. L’argentina intervenendo telefonicamente a Mattino 5 fa capire che il secondo matrimonio ci sarà. “Se Stefano me lo chiede, gli dirò di sì”, dice a Federica Panicucci che le chiede gli ultimi aggiornamenti sui fiori d’arancio.

Il secondo matrimonio, quello in cui i due dovrebbero scambiarsi nuovamente le promesse dopo il romanticissimo ritorno di fiamma, ci sarà. Belen Rodriguez aspetta solo che Stefano De Martino le faccia una vera e propria proposta di nozze.

Il ballerino e conduttore di successo su Rai Due è avvertito. Belen Rodriguez non resiste e alla Panicucci che vuole lo scoop, incalzata, alla fine dice: “Se ci sarà la proposta, il matrimonio ci sarà, sposerò Stefano”.

Belen è pronta. Al telefono a Mattino 5 riprende inizialmente Valerio Merola che, durante il talk dedicato ai paparazzi, afferma che la 35enne, quando i fotografi smetteranno di seguirla, ne sentirà la mancanza. “Volevo dire a quel signore in studio, mi spiace ma non conosco il suo nome, che non sono queste le cose di cui intristirsi nella vita. A me non mancano i paparazzi, mi manca solo mio marito!”, sottolinea la showgirl.

Poi si passa al matrimonio. L’argentina inizialmente è restia a svelare il suo privato. Alla fine cede e confessa. Se Stefano glielo chiederà, lei dirà di sì: il secondo matrimonio ci sarà. Sono tutti avvisati, sempre che De Martino le faccia di nuovo la fatidica domanda…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/10/2019.