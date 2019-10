Belen Rodriguez torna a fare l’attrice. Lo confessa intervistata da LasRosas, un settimanale argentino. La showgirl 35enne sta lavorando a una serie per Netflix.

“Sto per realizzare un sogno. Ha a che fare con un progetto che stiamo concretizzando e completando: una serie per Netflix’", svela Belen Rodriguez. Non rivela di più, ma è felicissima.

Recitare le piace, come le piace anche cantare. La diva che più l’ispira è Meryl Streep: "Mi fa impazzire, mi è sempre piaciuta. Mi ha sempre ispirato il coraggio e la libertà”.

Belen Rodriguez si gode il ritorno di fiamma con Stefano De Martino e sogna in grande con la serie per Netflix. Quando le si chiede quale tra le esperienze professionali le abbia insegnato di più, non ha dubbi: “Sanremo, è stata la consacrazione del mio personaggio. Ci sono voluti molti preparativi prima. E’ un festival che riunisce gli artisti più importanti d’Europa. Ti prepari due mesi prima. E’ stata un’esperienza difficile, ma mi è servito moltissimo”.

Belen al giornale racconta anche quanto le piaccia avere Santiago sempre con sé: “Mio marito e io cerchiamo di portarlo con noi quando lavoriamo, in tv, al ristorante, ovunque e a lui piace. Comunque ho mia madre che mi aiuta: non assumerei mai una babysitter”. Conferma pure di voler allargare la famiglia: “Mi piacerebbe molto. Ci muoviamo in tal senso. E’ il nostro piano per il futuro”.

