Belen Rodriguez e Stefano De Martino dopo il natale trascorso a Napoli sono volati in Svizzera. La showgirl argentina, 35 anni, e il conduttore napoletano, 30, sono partiti per la montagna con il figlio Santiago.

Albergo immerso nel bianco, passeggiate, buon cibo, ma non solo. Per Belen è stata l’occasione per imparare a sciare: l’argentina ha preso lezioni dal campione Giorgio Rocca sotto gli occhi divertiti del marito Stefano De Martino, da sempre amante delle piste.La famiglia Rodriguez-De Martino saluterà l’arrivo del nuovo anno dalla Svizzera, godendosi una meravigliosa vacanza e celebrando l’anno che li ha visti di nuovo riuniti. L’anno scorso di questi tempi infatti la coppia era ancora ufficialmente separata. Belen era volata in Argentina, ma in primavera la notizia della reunion ha fatto subito il giro dei siti, dei settimanali e delle tv.

VIDEO

Da quel momento la coppia nn si è più nascosta, anzi, ogni occasione è buona per scappare e godersi momenti meraviglosi in vacanza... ovviamente documentati via social.

Scritto da: il 30/12/2019.