Il 2019 ha sancito il ritorno di un amore: quello tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia ha deciso di rimettere in piedi il matrimonio e la famiglia, con il piccolo Santiago, si è finalmente riunita. Intervistati dal settimanale Oggi, il conduttore 29enne e la showgirl 34enne hanno dichiarato: "Abbiamo già sbagliato, ora vogliamo stare insieme per sempre".

"Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano", canta Antonello Venditti e la relazione tra Stefano e Belen, dopo tre anni e mezzo di separazione, ora sembra più che solida. Un rapporto stabile al punto che la Rodriguez ha così risposto ai rumors su una sua presunta gravidanza bis: "Work in progress, lavori in corso". La cicogna, insomma, non è ancora in viaggio ma marito e moglie stanno pensando di allargare la famiglia.

La vita privata va a gonfie vele e De Martino condividerà con la dolce metà anche una nuova sfida professionale: Stefano e Belen condurranno insieme "Notte della Taranta", in onda il 24 agosto su Raidue e il Festival di Castrocaro il 3 settembre sempre su Raidue. "Portremo sul palco l'equilibrio comico che abbiamo nella vita", ha dichiarato il ballerino. "In tv ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare. Vogliamo portare energia positiva", ha aggiunto Belen.

E riguardo all'amore ritrovato, De Martino ha affermato: "Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare". "Sì, e vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita", le parole della Rodriguez. L'argentina ha raccontato che il marito sa renderla felice. Stefano ha detto che la moglie di pregi ne ha tanti ed è per questo che è tornato.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 14/8/2019.