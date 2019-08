Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno il loro debutto in in in coppia dopo il ritorno di fiamma: si mettono ‘in bianco’ per “La Notte della Taranta” su Rai Due. Con loro a raccontare l’evento, per la prima volta in diretta da Melpignano, in provincia di Lecce, dove si svolge il concertone, c’è il critico musicale Gino Castaldo. Gli ascolti li premiano: l’evento, uno dei più importanti dal punto di vista del folclore popolare, ottiene il 6,5% di share con un totale di 569mila spettatori. Solo un anno fa, trasmesso su Rai5 aveva ottenuto appena l’1,5% di share.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono lì per alleggerire, è Gino Castaldo a svelare i segreti de “La Notte della Taranta”. I due, in perfetta sintonia, cercano di sconfiggere l’emozione. Il pubblico non è tenero e qualche critica sui social arriva immancabile: li giudicano troppo insicuri.

Non ha tutti poi piace la loro voglia di far battute. Alla coppia non viene perdonato nulla: vivisezionati, Belen e Stefano vengono accusati di gaffe. Ma tra i tanti che storcono il naso, ce ne sono moltissimi che apprezzano la loro semplicità e la voglia di sorridere sempre.

Belen Rodriguez è total white. Trucco leggerissimo e capelli portati con un’acconciatura molto ‘Anni 80’. Stefano De Martino per “La Notte della Taranta” ha scelto un look essenziale: camicia bianca e pantalone scuro.

Dopo la lunga maratona, fatta di musica ed emozioni, per il brano conclusivo dello show Belen Rodriguez e Stefano De Martino salgono finalmente sul palcoscenico e ballano insieme sulle note della pizzica salentina. C’è anche Elisa Toffoli, tra i big presenti, a ballare. La showgirl 34enne prende parte alla grande festa e mostra buone doti nella danza, il marito è bravissimo. Si divertono un mondo. E’ solo l’inizio per loro, che il prossimo 3 settembre condurranno insieme il Festival di Castrocaro, trasmesso in diretta sempre su Rai Due.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/8/2019.