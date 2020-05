Ci risiamo. E’ passato circa un anno dalla reunion tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, eppure la coppia sembra di nuovo in crisi. E probabilmente questo è davvero il capolinea per il matrimonio tra la showgirl e il presentatore. Dopo i rumour circolati negli ultimi giorni ora è la stessa Belen a parlare e, a quanto pare, a confermare le difficoltà. Anzi, da come si esprime pare proprio che la relazione sia ormai solo un lontano ricordo.

Sul social, con le lacrime agli occhi, ha spiegato: “Prendo un po’ di forza perché non ho mai fatto un video del genere, sono un po’ nervosa. Per me non sono giornate facili, sono giornate veramente complicate”. “Il gossip fa parte del mio lavoro, io non posso scappare, lo devo anche accettare e rispettare. Ma ci sono degli articoli su internet che travisano e cambiano la realtà delle cose”, ha aggiunto.

“Per me è un periodo difficile, ripeto, molto difficile, anche perché non me lo aspettavo e non me ne assumo neanche la responsabilità nelle colpe. Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre che soffre come tutte le altre e quando vedo scritte certe cose sul mio conto non ci sto più. Se io sono in giro per la città e per caso arrivano altre persone, non è colpa mia, né una cosa organizzata da parte mia”, ha sottolineato. Forse fa riferimento ad alcuni articoli in cui si parla di un presunto riavvicinamento all’ex Andrea Iannone, ma non è chiarissimo.

“Quando me la sentirò, prima o poi lo farò, dirò come stanno le cose, visto che sono un personaggio pubblico e ad un certo punto le spiegazioni bisogna darle, anche perché sennò sono gli altri a raccontare le cose sul tuo conto”, ha continuato la 35enne, che ha sposato Stefano nel 2013 e da cui ha avuto anche il figlio Santiago, 7 anni. “Sono una donna forte e ce la farò, come sempre”, ha concluso.

Nei commenti sotto al post è poi intervenuta in risposta ad alcuni follower e ha ulteriormente fatto capire che il rapporto con il napoletano si è nuovamente incrinato. “Dobbiamo solo concentrarci sulle persone che ci meritano e che soprattutto danno un peso alla famiglia, non c’è nulla al mondo che io voglia più di questo!”, ha scritto ad una follower. “A volte la vita ti rimette davanti gli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose! Ed è giusto che sia così… così si impara”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 27/5/2020.