Belen e il suo 'clan' si fanno tutti tatuare la stessa parola: ecco quale

Belen Rodriguez non perde tempo e si regala un tattoo uguale a quello di Antonino Spinalbese, l'hairstylist 24enne con cui farebbe coppia da quest’estate. Non si tratta però di un tattoo di coppia o romantico...

L’ex di Stefano De Martino avrebbe deciso di non nascondere più la sua vita privata. E dopo aver mostrato lei stessa in un video social la cena milanese con Antonino che 11 anni meno di lei, adesso arriva il tattoo uguale. L’argentina ha preso appuntamento in un famoso studio di tatuaggi di Milano e si è fatta incidere la parola ‘Chupito’ sull’anulare sinistro, il dito dove portava la fede. Stessa incisione per Spinalbese che si è fatto tatuare ‘Chupito’ sul braccio destro. A spiegare la strana scelta ci pensano i loro amici Mattia Ferrari, Alessandra Gallocchio e il fidanzato Salvatore Angelucci, anche loro nello studio per farsi tatuare sul braccio la parola più usata dal gruppo dell’estate, ovvero il chupito (o shottino) che consiste in un bicchierino di superalcolico bevuto tutto d'un fiato. Ebbene si, un tatuaggio per ricordare ‘’un’estate particolare, ma meravigliosa’’ come dice la stessa Belen in stories.

VIDEO

Un parola dal significato leggero ma che rappresenta lo stato d’animo attuale della Rodriguez, pronta a lasciare andare un passato pesante per accogliere un futuro all’insegna della spensieratezza…

Scritto da: La Redazione il 9/9/2020.