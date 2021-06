L'ex fidanzata di Antonino Spinalbese rivela: 'Belen mi ha telefonato per dirmi che...'

Belen Rodriguez, 36 anni, è innamorata pazza del compagno 26enne Antonino Spinalbese. La coppia a breve vivrà l’emozione della nascita della loro prima bambina, Luna Marì, ma a quanto pare negli ultimi mesi l'argentina avrebbe sentito anche la necessità di contattare la ex di Antonino dopo aver letto un post di quest'ultima.

Chiara, l’ex fidanzata storica di Spinalbese, al settimanale DiPiù ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata da Belen. ''Devo ammettere che ero felice con lui, per quattro anni è andato tutto bene, finché poi qualcosa si è rotto – ha spiegato al settimanale – eravamo in una fase della vita in cui volevamo cose diverse: lui cercava la stabilità sentimentale, io volevo ancora progettare il mio futuro professionale. Così è finita: l’ho fatto soffrire", ha raccontato al magazine. Quando la loro relazione è finita Chiara si è trasferita a Taiwan per lavoro e Antonino ha trovato un nuovo amore: Belen Rodriguez. Quando Antonino e Belen hanno ufficializzato la loro relazione Chiara ha scritto su Instagram: “Non mi sento inferiore a nessuno”. E' forse questa la frase che non sarebbe piaciuta alla Rodriguez.

Chiara ha spiegato: ''Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: ‘Non mi sento inferiore a nessuno’. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen. Cosa mi ha detto? Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella chiamata fuori luogo e ho detto a Belen: ‘Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?’ A quel punto non ci siamo più sentiti''.

Antonino sembra essere sparito dalla vita di Chiara, anche in occasione della morte della nonna di lei. “Era come una seconda mamma per me e mi è dispiaciuto che non si sia fatto vivo. È anche vero, però, che io l’avevo lasciato e fatto soffrire. Detto questo, ora gli auguro tanta pace e tanto amore con Belen”, ha aggiunto la giovane.

