Belen, la verità sugli ex e non solo: l'argentina a Le Iene si mette a nudo

Belen debutta a Le Iene. Durante la prima serata del nuovo show che conduce su Italia 1 insieme a Teo Mammucari, complice il collega, racconta tutta la verità sui suoi ex e non solo: parla anche di alcune donne famose che in qualche modo sono entrate nella sua vita.

Teo Mammucari le annuncia: “Belen i personaggi della tua vita su cui dovrai dirci tutta la verità sono Emma Marrone, Marco Borriello, Stefano De Martino, Selvaggia Lucarelli, Andrea Iannone, Antonino Spinalbese, Alessia Marcuzzi e Fabrizio Corona”. Poi le passa il primo cartoncino, il nome che c’è scritto su di volta in volta lo sanno solo lui e la Rodriguez: la showgirl parlerà di ognuno, ma non nominando mai il diretto interessato.

1. FABRIZIO CORONA?

Si parte dal primo. Mammucari chiede: “C’è stato qualcosa tra di voi?”. “Sì, è successo dopo 5 mesi. La passione c’è sempre stata, gli voglio tanto bene. Non mi sono pentita di essere stata con lui, non mi pento mai di essere stata con chi sono stata. Se lui si è pentito? Probabilmente in qualche momento sì. La cosa che mi piaceva di più è che era spericolato. Descriverlo con una parola? Folle”. L’argentina sembrerebbe parli di Fabrizio Corona.

2. SELVAGGIA LUCARELLI?

Il secondo personaggio è una donna. Teo domanda: “La conosci di persona?”. “Purtroppo sì - ribatte Belen - Non è un bel vedere…La conosco da 13 anni. Se mi sta simpatica? Per un caz*o. Io non le ho mai fatto niente. Voto come professionista? Zero. Sex appeal? Zero. Abbiamo avuto un flirt in comune, penso con Fabrizio (Corona, ndr), ma lui se l’è fatte tutte. Questa persona mi ha fatto stare malissimo. Se venisse da me con un mazzo di fiori non l’abbraccerei. Descriverla con una parola? Subdola”. La Rodriguez potrebbe riferirsi a Selvaggia Lucarelli, con cui i rapporti sono stati sempre tesi.

3. ANDREA IANNONE?

Il terzo. “E’ stato molto importante per me - spiega Belen - Mi ha voluto bene e me ne vuole ancora. Anche per me è lo stesso”. “Se tu vedessi il suo nome sul display del telefono, gli risponderesti subito?”, le chiede Teo. “Sì”, risponde la showgirl”. Mammucari la incalza: “E’ stato sfortunato per te?”. “Molto sfortunato. Se nelle sue sfortune ci sono stata anche io? No, sono stata un plus per lui e lui lo è stato per me. Se una mia amica cominciasse a uscirci, la metterei in guardia. Un suo pregio? E’ un patatone”. Potrebbe essere Andrea Iannone.

4. EMMA MARRONE?

Si arriva alla quarta persona: “La conosco e la stimo molto. Se lei mi stima? Credo di sì. Siamo entrambe molto famose. Chi è la più ricca? Io. Più sexy? Io. Ho dei sensi di colpa nei suoi confronti, non ho mai litigato con lei, ma abbiamo fatto la pace. Se ci uscirei a cena? Volentieri. E’ una persona con le palle”. Sembrerebbe che Belen parli stavolta di Emma Marrone.

5. MARCO BORRIELLO?

Belen del quinto personaggio dice: “Lo conosco ed è stato molto importante per me. Tra noi c’era amore e attrazione fisica. Se mi ha tradito? Sì e io ho fatto lo stesso per ripicca sul finale della storia. Un voto come amante? Ero molto piccola e quasi non me lo ricordo, ma è stato il mio primo amore, ero molto innamorata. E’ bellissimo. Se oggi mi invitasse a cena, accetterei, ci incontriamo sempre… Lui è un sex symbol”. La Rodriguez stavolta si riferisce a Marco Borriello, di cui, non avrebbe dovuto farlo, mostra la foto.

6. ALESSIA MARCUZZI?

Si passa alla sesta persona: “Non penso mi voglia bene, una volta mi ha chiamato insultandomi pesantemente. Abbiamo fatto delle cene insieme divertendoci tanto. Lei non ha bisogno di ubriacarsi per sembrare ubriaca: è molto simpatica e divertente. Esteticamente mi piace, non so se io piaccia a lei, non gliel’ho mai chiesto. Come sex appeal non vince nessuna, siamo due cose diverse. Chi è professionalmente più brava? Non lo so”. Teo tira una stilettata ironicamente a Belen: “Te lo dico io: lei”. L’argentina ride, poi la definisce con una parola: “Frizzante”. Potrebbe essere Alessia Marcuzzi.

7. STEFANO DE MARTINO?

Il settimo è nuovamente un uomo. “Lo conosco da 11 anni. Non ci siamo sempre detti la verità su tutto, è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto. Penso che mi abbia tradito. Anche lui ha sofferto tanto a causa mia. Se mi invitasse a cena domani accetterei”, rivela Belen ridendo. Mammucari ribatte: “Tu ridi perché ci sei già andata ieri a cena”. La Rodriguez gli dice di sì e continua: “Ha un sex appeal importante, a letto siamo sempre andati molto d’accordo. Se è il più infedele? Più o meno. Ci sarò sempre per questa persona, per quanto io mi possa arrabbiare, poi mi passa. Anche lei per me? Penso di sì. La parola per lui è neomelodico”. Parrebbe chiaro, Belen dovrebbe riferirsi al suo ex marito, padre del suo primogenito Santiago, con cui si parla di secondo ritorno di fiamma: Stefano De Martino.

8. ANTONINO SPINALBESE?

L’ottava persona è sempre un ex. “Con lui c’è stato qualcosa di importante, è finita per colpa di entrambi. Ho sofferto tanto perché è stato un altro fallimento, io ci credevo tanto. Mi ha conquistato con tanta semplicità, in quel momento ne avevo bisogno. E’ una persona perbene”. Dovrebbe essere il padre della sua secondogenita nata lo scorso 12 luglio, Luna Marì: Antonino Spinalbese.

